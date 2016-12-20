Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile mücadeleye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Konya merkezli 30 ilde örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının 'mahrem abileri' olarak adlandırılan 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere KOM Şubeye götürüldü.

Mustafa Beşer

KONYA