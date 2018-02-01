Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 120 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 58’i Bylock programı kullanan 120 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya merkezli 43 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 3 şüpheliden 1'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin TSK içindeki askeri personele, "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi.

İbrahim Yetkin

