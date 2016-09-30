Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Selçuklu ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirildi. 400 polisin katıldığı "Huzur uygulaması" kapsamında yaklaşık bin kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusundan geçirildi. Polis ekipleri ayrıca şüpheli gördükleri 200 otomobilde aramalar yaptı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, tüfek, satır, kılıç ve sopa ele geçirildiği öğrenildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 18 yaşından küçük bir kız çocuğu da polis tarafından ilgili birimlere teslim edildi. Kız çocuğunun çalıştırıldığı iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Yetkililer, halkın huzuru için asayiş uygulamalarının süreceğini belirtti.

Selman Ayas