Konya şehidini son yolculuğuna binler uğurladı

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta şehit düşen 5 askerden Nurullah Seçen'in naaşı askeri uçakla Konya'ya getirildikten sonra memleketi Ereğli ilçesine götürüldü. Baba evine getirilen şehidin naaşı helallik alınmasından sonra cenaze namazının kılınacağı Ulu Camisine götürüldü. Şehidin babası Sedat, annesi Songül Seçen, kardeşleri ile nişanlısı Sahra Başaran ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun askeri üniformasını giyip beresini takan baba Sedat Seçen, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Gazi arkadaşı selam verip şehidi uğurladı

Afrin'de şehit olan Er Nurullah Seçen'in cenazesine aynı operasyonda görev alan silah arkadaşları da katıldı. Aynı saldırıda ayağından yaralanan şehidin komutanı Uzman Çavuş Serkan Köroğlu'da koltuk değnekleriyle geldiği cenaze töreninde şehide selam verdikten sonra Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Gazi Uzman Çavuş Serkan Köroğlu'nun tabut başında beklediği sırada asker arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Şehidin silah arkadaşları cenaze sırasında keplerini tabutun üzerine bıraktı. Şehidin naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığına defnedildi. Nişanlı olan ve bu yaz düğün hazırlığında olduğu öğrenilen Şehit Nurullah Seçen, Afrin operasyonu sırasında sosyal medya hesabından top mermisinin üzerine "Afrin Seçen Ailesine Selamlar" yazarak paylaşmıştı.

"Üzülme oğlum üzülme arkandayım oğlum"

Şehit babası Sedat Seçen tabutun başına gelerek, 'Üzülme oğlum üzülme arkandayım oğlum. Beni de götürsünler kuzum. Hiç üzülme babam, bak ben ağlamıyorum' diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.

Cenaze törenine katılan ve 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay önünde şehit olan polis memuru Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut da, tabut başına gelerek, "Bu memleket sahipsiz değil. Bir Fırat gider, bin Fırat gelir. Yine bu vatan bizimdir. Ben Erzurumluyum benim oğlum 15 Temmuz'da şehit oldu. Genelkurmay önünde 281 mermi kullandı, geri durmadı bunlara. Biz eyvallah etmiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ordumuz sağolsun, emniyetimiz sağolsun. Bir Nurullah gider Bin Fırat yaşar. Bu vatan bizimdir. Ben sülalemde 7 şehit vermişim. En son benim oğlum şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsniye Erdoğan, Halil Etyemez, Leyla Şahin Usta, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Özcan Saraç