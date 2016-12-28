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Konya - Tahran uçak seferlerinin neden iptal edildiği belli oldu

Konya’dan İran’ın başkenti Tahran’a yapılması planlanan ancak başlamadan durdurulan seferlerin neden iptal edildiği açıklandı.


28 Aralık 2016 11:45

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın yazılı soru önergesini cevaplandıran Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Hava Yolları’nın (THY) yapmayı planladığı Konya-Tahran uçuşlarının yeterli rezervasyon alınamadığı için iptal edildiğini bildirdi.
Bakan Arslan, “Havayolu işletmeleri, serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren işletmelerdir. Yeni hatlarda uçuş başlatılması hususu havayolu şirketlerinin yönetim organları tarafından belirlenmektedir. THY için 2016 yaz tarife dönemini (Mart-Ekim) kapsayacak şekilde Konya-Tahran arasında haftalık 2 uçuş izni onaylanmıştır. Ancak, Konya-Tahran arasında icra edilmesi planlanan seferlerin rezervasyon gelişimlerinde beklenen performansı yakalayamaması ve düşük doluluk oranları ile ticari kayıp oluşturacağı öngörüsü ile iptal edilmiştir. İlk uçuşu 30 Mayıs 2016 olmak üzere 28 Nisan 2016 tarihinde satışa açılmıştır. Yeterli rezervasyon alamadığı için 27 Mayıs 2016 tarihi itibariyle satışa kapatılmıştır. Satışa kapatıldığı sırada ilk uçuşa 3 gün zaman vardı ve Haziran ayı dolulukları yüzde 5.3 idi” dedi.

- Konya'nın ulaşım yatırımları -
Sorular üzerine Konya'nın ulaşım yatırımlarına değinen Bakan Arslan, Konya’yı demiryolu hattıyla Kayseri, Aksaray, Nevşehir ve Antalya illerine bağlayacak yeni demiryolu hattı için ölçekli çalışmaların 2017 yılında tamamlanmasının planlandığını ve yatırım programına alınması çalışmalarına başlanacağını, Sarıoğlan-Bozkır bölünmüş yol plan profil çalışmasının hazırlanıp onay aşamasında olduğunu, Seydişehir-Bozkır yolunun ilk 6 kilometresinin yapımının devam ettiğini, 6-16 kilometresi arasının 2017 yılında yapım ihalesine çıkılmasının hedeflendiğini, Konya-Ankara ve Afyon-Akşehir-Konya-Ereğli güzergâhlarının otoyola dönüşümüyle ilgili bir Karayolları Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir çalışması bulunmadığını, Konya-Karaman-Ereğli-Ulukışla ve Mersin-Adana arası yapım çalışmaları ve Ulukışla-Yenice arası proje hazırlama çalışmaları devam ettiğini, hatların sözleşme süreleri içerisinde bitirilmesine yönelik her türlü tedbirin alındığını kaydetti. 

Etiketler: Konya - Tahran uçak seferleri


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