Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden korunmak uyarılarda bulundu. Yapılan uyarılarda, “Modern yaşamın getirdiği şehirleşmenin bir sonucu olan hava kirliliği, yerel ve bölgesel olduğu kadar küresel ölçekte de etki alanına sahiptir. Hava kirliliğinin insan sağlığına önemli etkileri olması sebebiyle, özellikle kış aylarında hava kalitesi konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur. Konya ili, coğrafik konumu itibarıyla geniş arazi yapısına rağmen hava akımlarına açık bir yer değildir. Dolayısıyla meteorolojik sistem geçişleri dışında kuvvetli bir rüzgar (esinti) yaşanmamaktadır. Sisli ve puslu hava daha sık görülmektedir. Kış mevsiminde yaşanan sisli, puslu ve rüzgarın hızının çok düşük olduğu günlerde havadaki kirlilik parametreleri hemen dağılmamakta, atmosferde asılı kaldıklarından etkili olabilmektedir. İlimizde hazırlanan ve 2013-2019 yıllarını kapsayan Temiz Hava Eylem Planı kapsamında, Konya’da hava kalitesinin artırılması hususunda gerekli çalışmalar, İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın hava kirliliğinin insan sağlığına muhtemel etkilerinden korunması ve olabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için aşağıdaki tedbirlere uymaları tavsiye edilmektedir" denildi.

Valiliğin açıkladığı tedbirler şu şekilde:

"1- Yaşlılar, engelliler, hamileler ve küçük çocuklar ile astım gibi kronik rahatsızlığı olanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, 2- Mümkün olduğunca şehir içi ulaşımda özel araçların yerine toplu taşım araçlarının kullanılması, 3 - Halkımız tarafından, ilimizde alınan Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen kalitede kömür kullanılması, 4- Doğalgaz kullanımının zorunlu olduğu yerlerde kesinlikle kömür kullanılmaması, zorunlu olmadığı yerlerde ise doğalgaz dönüşümlerinin biran evvel gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İnsan hayatını ve çevreyi doğrudan etkileyen hava kirliliğinin neden olduğu olumsuz koşullardan korunmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı “Hava Kalitesi İndeksi” duyuruları www.havaizleme.gov.tr, www.havaizleme.gov.tr internet adresinden takip edilmelidir.”