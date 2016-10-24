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Konyaaltı plajında deniz keyfi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı plajında denize giren yerli ve yabancı turistler sıcak havanın tadını çıkardı.

Konyaaltı plajında deniz keyfi

24 Ekim 2016 16:36

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ve nem oranının yüzde 54 olarak ölçüldüğü Antalya’da sıcak havayı gören tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı plajında denize girmeye devam ediyor. Bazı turistler denize girerken bazı turistler de şezlonglarda güneşlendi.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk de Antalya’da sıcak havanın önümüzdeki Cuma gününe kadar devam edeceğini belirterek, Cuma ve Cumartesi günü beklenen yağmur ile birlikte hava sıcaklıklarının 1-2 derece düşeceğini kaydetti. 

Etiketler: konyaaltı plajı


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