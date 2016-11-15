15 Temmuz darbe girişiminin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 11 Kasım 2016 tarihinde aralarında doktorların da bulunduğu 37 sağlık çalışını hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 29 sağlık personeli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 8 sağlık çalışının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.