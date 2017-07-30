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Konya’da 18 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı

Konya’da 18 yaşında olduğu öğrenilen bir genç sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Konyada 18 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı

30 Temmuz 2017 08:57
18 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı - Tıkla İzle

Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Abdülmümin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Mehmet A. sokak üzerinde kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı. Yürüyerek sokak üzerinde bulunan köftecinin önüne gelen Mehmet A. iş yerinde bulunan kişilerden yardım istedi. Bunun üzerine iş yerinde bulunanlar polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından göğüs bölgesinden bıçaklanan Mehmet A. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A.’nın üç şahıs tarafından bin lirası alındıktan sonra bıçaklandığını iddia ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Mustafa Beşer

Etiketler: 18 yaşındaki genç, Konya


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