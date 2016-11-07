FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz 27 Ekim günü Konya merkezli 17 ilde pilotlara yönelik operasyon düzenlenmiş, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nı da kapsayan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 73 pilottan 69’u gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 25'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan pilotlardan 2'si kadın 20 pilot tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selman Ayas