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Konya'da (22 ARALIK) okullar tatil mi?

Konya il merkezinde okullara kar yağışı tatili var mı? Konya'da (22 ARALIK) okullar tatil mi?

Konyada (22 ARALIK) okullar tatil mi?

21 Aralık 2016 20:07

Konya'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, il merkezi ve bazı ilçelerde açıklanan okul tatilinin kapsamı genişletildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 22 Aralık 2016 Perşembe günü okulların tatil edildiği ilçelerle ilgili şu bilgiler verildi: "İlimiz Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karatay, Karapınar, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü tüm okullarda eğitim ve öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli çalışanlar da 1 gün idari izinli sayılmıştır."

Etiketler: 22 Aralık, Konya, Konya kar tatili, okullar tatil mi, yarın


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