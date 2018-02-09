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Konya'da 26 alkollü sürücüye yaklaşık 70 bin lira ceza

Konya’da trafik polisleri tarafından kentin işlek caddelerinde gerçekleştirilen alkol uygulamasında, alkollü araç kullanan 26 sürücü ile ehliyetsiz araç kullanan 4 sürücüye yaklaşık 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konyada 26 alkollü sürücüye yaklaşık 70 bin lira ceza

09 Şubat 2018 10:29

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarındaki trafik kazalarına neden olan kural ihlalleri önlemek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla uygulamalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin farklı noktalarında alkol uygulaması yapan trafik polisi, yaklaşık 500 aracı durdurarak sürücülerin alkol ölçümleri ve evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullanan 26, ehliyetsiz araç kullanan 4 sürücüye yaklaşık 70 bin lira idari para cezası kesildi.

Emniyet yetkilileri, özellikle denetimler sırasında “dur” ihtarına uymayan sürücülerin kaçtığı takdirde daha çok ceza kesileceği ve stajyer ehliyet sahibi olan sürücülerin de alkollü araç kullandığı takdirde ehliyetine el konulacağı hatırlatıldı. 

İbrahim Yetkin
 

 

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