Konya’da 28 asker FETÖ'den tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında görev yapan 46 subay, 20 astsubay ve 4 uzman erbaş hakkında 26 Ekim'de gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yakalanan şüpheli askerlerden 33'ü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hakkında bildiklerini detaylı olarak anlatmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini söyleyerek haklarında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 28 şüpheli ise çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak, terör örgütü adına hizmet yüklenmek, FETÖ/PDY kapmasında kadrolaşmak suçlamalarıyla tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Mustafa Yaşar Beşer