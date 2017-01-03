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Konya'da (3 OCAK) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Ocak Salı günü okullar bir gün tatil edildi.

Konyada (3 OCAK) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?

03 Ocak 2017 00:14

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 03.01.2017 (Salı) tarihinde İl merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli tüm okullar bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 03.01.2017 (Salı) tarihinde hamileler ve engellilerde bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri İlçe Kaymakamlıklarımızdadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. 

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