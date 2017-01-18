Diğer
Kategoriler

Konya’da 32 araç birbirine girdi

Konya’da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 32 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Konyada 32 araç birbirine girdi

18 Ocak 2017 11:19
Konya’da 32 araç birbirine girdi - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Ünen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gizli buzlanma ve yoğun sis nedeniyle 2'si tır, 3'ü kamyonet ve biri belediye otobüsü olmak üzere 32 araç kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada, yola savrulan araçlar nedeniyle caddenin bir yönü trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazaya karışan araçlara tek tek tutanak tuttu. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından trafik tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaya çalışıldı. 

Kazaya karışan sürücüler karayolları ekiplerinin buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapmadıklarını öne sürerek tepki gösterdi. 

Cadde kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla tekrar çift yönlü olarak açıldı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!