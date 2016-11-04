Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin gizli yazışma programı ByLock’u kullandığı tespit edilen ve daha önce açığa alınan 54 öğretmen hakkında yakalama kararı çıktı. 2’nci dalga operasyonunda önceden belirlenen adreslere şafak vakti yapılan baskınlarda aralarında kadınların da bulunduğu 43 öğretmen gözaltına alındı. Polisin, adreslerinde bulamadığı 11 öğretmeni yakalamak için çalışması sürüyor.

Öğretmenlere yönelik dün yapılan operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. İki operasyonda gözaltı sayısı 84’e yükselmiş oldu.