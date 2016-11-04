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Konya’da 43 öğretmene FETÖ gözaltısı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı ileri sürülen 43 öğretmen gözaltına alındı.

Konyada 43 öğretmene FETÖ gözaltısı

04 Kasım 2016 12:24

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin gizli yazışma programı ByLock’u kullandığı tespit edilen ve daha önce açığa alınan 54 öğretmen hakkında yakalama kararı çıktı. 2’nci dalga operasyonunda önceden belirlenen adreslere şafak vakti yapılan baskınlarda aralarında kadınların da bulunduğu 43 öğretmen gözaltına alındı. Polisin, adreslerinde bulamadığı 11 öğretmeni yakalamak için çalışması sürüyor.

Öğretmenlere yönelik dün yapılan operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. İki operasyonda gözaltı sayısı 84’e yükselmiş oldu.


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