Konya'da 5’inci katın balkonundan düşen 3 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Hatice Kübra Ger evlerinin balkonuna oyun oynamak için çıktı.

Bu sırada küçük kız, balkonun demir korkuluklarından tutunarak aşağıyı seyretmeye başladı. Bir süre sonra Hatice Kübra dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Hatice Kübra’nın düştüğünü fark eden komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hatice Kübra'yı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kafasının üzerine düşerek ağır yaralanan Hatice Kübra Ger burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatice Kübra Ger’in olay yerindeki küçük terlikleri ise dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin

