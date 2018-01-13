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Konya'da ailelerin tapu heyecanı

Orta ve alt gelir grubu vatandaşların faizsiz bir şekilde ev ve otomobil sahibi olmasını sağlayan Eminevim, Konya'da 730 aileye ev sevinci yaşattı.

Konyada ailelerin tapu heyecanı

13 Ocak 2018 12:13

23 yıldır Türkiye genelinde El Birliği sistemi ile ağırlıklı olarak orta ve alt gelir grubu vatandaşların faizsiz bir şekilde ev ve otomobil sahibi olmasını sağlayan Eminevim, Konya'da da 10 yıldır bu hizmeti sürdürüyor. Yurdun dört bir yanında düşük taksitlerle ev sahibi olma hayali kuran on binlerce kişiye ulaşan şirket, yılın ilk ayında Konyalılarla tapu heyecanına ortak oldu. Konya’da düzenlenen organizasyonda 730 aile tapusunu almanın heyecanını yaşadı.

“76 bin otomobil, 36 bin konut vermek süretiyle Eminevim hizmetini Türkiye’nin tamamına sunduk ama Konya bizim için başka”

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, ”Biz 25 yıldır Konya’dayız. Bu 25 yılın ilk 15 yılında otomobil teslimatımız oldu. Son 10 yıldır konut teslimatımız var. Türkiye genelinde 76 bin otomobil, 36 bin konut vermek süretiyle Eminevim hizmetini Türkiye’nin tamamına sunduk ama Konya bizim için başka bölge. Konya ikinciliğe, üçüncülüğe oynayan bir bölgemiz. Konya’da bu akşam bin kişilik bir yemekle bizden ev otomobil alan müşterilerimizle ve bizi yakından tanımak isteyenleri davet ettik. Konyalılar bizi yakından tanır, Konyalıları da biz tanırız” dedi.

Organizasyona yaklaşık 1000 davetlinin yanı sıra Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölge yöneticileri katıldı. Programda 730 aileye tapuları toplu halde teslim edildi. 

İbrahim Yetkin - Mustafa Yaşar Beşer

 

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