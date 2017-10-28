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Konya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Konya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Konyada alacak verecek kavgası: 1 yaralı

28 Ekim 2017 10:16

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet S. (55) daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan bir grup ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Servet S, karşı gruptaki kişi veya kişiler tarafından karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Servet S’yi yaralayan kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 

Kanlar içerisinde yere yığılan Servet S’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Servet S’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Servet S’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

İbrahim Yetkin

 

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