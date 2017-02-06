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Konya'da araçlar birbirine girdi!

Konya’da zincirleme trafik kazalarında 38 kişi yaralandı.

Konyada araçlar birbirine girdi!

06 Şubat 2017 12:04
Konya'da araçlar birbirine girdi! - Tıkla İzle

Kaza, 08.00 sıralarında Ankara Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde sis ve buzlanma nedeniyle 5 işçi servisi, şehirlerarası yolcu otobüsü, belediye otobüsü, 8 minibüs, 3 kamyon, 1 TIR ve yaklaşık 20 otomobil birbirine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 23 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin Ankara'ya gidiş istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine sevk edilen kurtarıcıların çalışmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Aliya İzzet Begoviç Caddesinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında da 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan toplam 38 kişi Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa Beşer

Etiketler: kaza, Konya


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