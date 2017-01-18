Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Konya'da balıkçılar donan gölde voleybol oynadı

Konya'da balıkçılar donan gölde voleybol oynadı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen donan Beyşehir Gölü’nde balıkçılar avlanamayınca boş vakitlerini buz üstünde voleybol oynayarak değerlendiriyor.

Konyada balıkçılar donan gölde voleybol oynadı

18 Ocak 2017 12:54
Konya'da balıkçılar donan gölde voleybol oynadı - Tıkla İzle

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde, göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinde buz kütlelerinin arasında mahsur kalan balıkçı teknelerini açıklara götüremeyen balıkçılar, av faaliyetlerine ara verdi. Av mesaisi yapmayan balıkçılar, her gün buzların eriyeceği ve tekrar göle açılacakları umuduyla kontrol amacıyla geldikleri kıyılarda, boş zamanlarını futbol ve voleybol oynayarak geçiriyor. Buz üzerinde bir teknenin file ve direk olarak kullanılmasıyla yapılan voleybol mücadelesi ise ortaya ilginç ve renkli görüntüler çıkarıyor.
Meslektaşları ve mahalle sakinleri ile birlikte buz üzerinde voleybol müsabakası yapan balıkçı İbrahim Erdoğan, kıyıya 800 metre mesafede teknelerin arasında buz üzerinde zaman zaman yaptıkları sportif faaliyetlerle futbolun yanı sıra voleybol oynamanın keyfini de yaşadıklarını söyledi. Erdoğan, “Teknelerden birini ortamıza alarak file gibi, direk gibi kullandık. Her iki yanına geçerek iki grup halinde buz üzerinde voleybol oynadık. Biz buna buz voleybolu diyoruz” dedi.

Buz üzerinde voleybol oynamanın keyifli olduğunu ancak dengede iyi durabilmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Düşe kalka güzel bir maç yaptık 4’erli 5’erli iki grup arasında. Göl donunca avcılık yapamıyoruz. Artık buzları kırmanın da imkanı yok. Arkadaşlarla her gün geliyoruz tekne başına, acaba göle çıkabilir miyiz diye bir umut. Burada vaktimizi böyle değerlendiriyoruz. Sportif faaliyetlerle, voleybol oynayarak, kayarak vakit geçiriyoruz” diye konuştu. 

Ali Rıza Önses
 

Etiketler: balıkçı, Konya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!