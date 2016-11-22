Olay, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gevela Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde bulunan Yasin K. ile A.U. belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.U., Yasin K.’yı kasığından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan Yasin K., olay yerine sevk edilen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli A.U., olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Ataş