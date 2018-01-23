Konya'da boş evde yangın

Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Sakyatan Yolu Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin