FETÖ’nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla örgüt üyesi olduğu ve örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabah önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında hakim, esnaf ve kadınların da yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Diğer 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mustafa Beşer

