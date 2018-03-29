Diğer
Kategoriler

Konya'da cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir yakınlarının cenazesinden dönenlerinin içinde bulunduğu minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı.

Konyada cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı

29 Mart 2018 13:45

Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Konya-Adana Karayolu Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Meri İ. (29) idaresindeki 45 NA 068 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Zeki T. yönetimindeki 33 CVF 77 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direksiyon başında sıkışan sürücü Meri İ.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunanların Ereğli’nin Zengen Mahallesi'nde oturan bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve Manisa’ya döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Özcan Saraç

Etiketler: kaza, Konya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç