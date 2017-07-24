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Konya'da cenaze dönüşü kaza: 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan hafif ticari aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konyada cenaze dönüşü kaza: 5 yaralı

24 Temmuz 2017 22:38

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket Bozdoğan yönetimindeki 35 UV 031 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bir petrol istasyonu yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile araçta bulunan Nadire ve Sema Bozdoğan, Ayşe Yıldız ve Deniz Yutkun ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazazedelerin Konya’da yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Beyşehir’e döndükleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Ali Rıza Önses
 


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