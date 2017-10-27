Konya'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan, cinayet suçundan 2, uyuşturucu ticaretinden 5, tehditten 4, hakaretten 6, hırsızlıktan 8, dolandırıcılık 4, Silah Kanunu'na aykırı davranmaktan 5 ve bilişim suçundan 1 kişi olmak üzere 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İbrahim Yetkin



