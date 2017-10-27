Diğer
Kategoriler

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi gözaltına alındı

Konya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Konyada çeşitli suçlardan aranan 35 kişi gözaltına alındı

27 Ekim 2017 14:42

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan, cinayet suçundan 2, uyuşturucu ticaretinden 5, tehditten 4, hakaretten 6, hırsızlıktan 8, dolandırıcılık 4, Silah Kanunu'na aykırı davranmaktan 5 ve bilişim suçundan 1 kişi olmak üzere 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İbrahim Yetkin

 

Etiketler: Konya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç