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Konya’da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Konya polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 43 ayrı adreste düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 51 kişiden 33'ü gözaltına alındı.

Konyada DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

16 Aralık 2016 11:05
Konya’da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyesi olduğu daha önceden belirlenen 43 ayrı adresteki 51 kişinin yakalanması için yapılan fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah düğmeye basıldı. Adreslere yapılan operasyonlarda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 51 kişiden 32'si Konya'da, 1'i Bursa'da olmak üzere 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların örgüte üye kazandırdığı ve finansal destek sağladıkları ileri sürülürken, şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. 

Mustafa Beşer
 

Etiketler: DEAŞ, Konya


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