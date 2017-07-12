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Konya'da DEAŞ operasyonu, 5 terörist öldürüldü

Konya'da DEAŞ terör örgütünün hüre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü, 2 polis yaralandı.

Konyada DEAŞ operasyonu, 5 terörist öldürüldü

12 Temmuz 2017 07:48
Konya'da DEAŞ operasyonu, 5 terörist öldürüldü - Tıkla İzle

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah erken saatlerde DEAŞ terör örgütünün hücre evlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 ayrı adrese baskın yapıldı. Merkez Meram ilçesinde operasyon düzenlenen bir villada eve girerken silahla ateş açılması sonucu teröristlerle polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada villada bulunan 2 terörist evin çatısında, 1'i bahçede, 2'si ise zemin katta öldürüldü.

Çatışma sırasında yaralanan 3 polis memuru ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Evden 3 kaleşnikof silah, 1 adet tabanca ve yüklü miktarda mermi ele geçirildi. 

İbrahim Yetkin

Etiketler: çatışma, DEAŞ, Konya


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