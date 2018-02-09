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Konya’da dehşet! Amcasının oğlu ile karısını vurup intihar etti

Konya’da karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği amcasının oğlunu vurarak ağır yaralayan şahıs, arabada giderken karısını başından vurduktan sonra silahı başına ateşleyerek intihar etti.

Konyada dehşet! Amcasının oğlu ile karısını vurup intihar etti

09 Şubat 2018 14:59

Olay, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halit Kılıçer (30), karısı Asiye Kılıçer (31) ile ilişkisi olduğu iddia edilen amcasının oğlu Adem Kılıçer ile görüşmek için bacanağı Osman O.’nun kullandığı 68 BA 562 plakalı otomobille Ereğli ilçesinden Konya’ya geldi.

Karısı ve Adem Kılıçer’i yüzleştirmek isteyen Halit Kılıçer, amcasının oğlunu arayarak, bulunduğu merkez Selçuklu ilçesindeki Kamyon Garajı civarındaki oto yıkamacıya gitti. Burada çıkan tartışmada Halit Kılıçer tabancayla Adem Kılıçer’e ateş ederek ağır yaraladıktan sonra arabayla oradan ayrıldı. Araç seyir halindeyken eşi Asiye Kılıçer ile arka koltukta oturan Halit Kılıçer, bacanağı Osman O.’ya en yakın karakola gitmesini söyledi. Bu sırada tabancayı çeken Halit Kılıçer, önce eşinin başına ateş etti ardından da silahı kendi başına ateşleyerek intihar etti. Otomobili kullanan Osman O. ise yol üstündeki merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesinde bulunan otobüs son duraklarına girerek polisi aradı.

Olayın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri araç sürücüsü Osman O.’nun ifadesine başvurdu.

İtiraf mektubunda ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde Halit Kılıçer’in üzerinde bir defter yaprağına itiraf mektubu gibi yazılmış not çıktı. Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı tahmin edilen notta, “Ben namussuzun biriyim. Çok kötü bir şey yaptım. Nefsime yenik düştüm" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü. Ayrıca notta, "Kendi cezamı kendim veriyorum. Halit’im her şeyimdin benim ama sana sevgimi temiz tutamadım. Beni affet, demeye ne yüzüm ne de hakkım var. Senin elinden ölüm güzeldi ama kendi pisliğimi kendim temizlemek en doğrusu. Ne olur, çocuklarıma, kuzularıma, canlarıma, cennet kokularıma iyi bakın. Dövmeyin, iteklemeyin, horlamayın, beni başlarına kakmayın. Onları iyi bakın Allah rızası için. Halit’im yemin ederim onu sevmedim, tek seni sevdim. Tek sana kıyamazdım, tek seni kıskanırdım. Affet beni canım aşkım benim" ifadeleri yer aldığı iddia edildi. 

Davut Has - Mustafa Beşer

 

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