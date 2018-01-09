Konya’da depo yangını

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı İsa Mahallesi Çarşamba Sokakta bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mülk sahibi İzzet Şanlı’nın kiraya verdiği ve Yaşar E. tarafından meyve, sebze gibi yiyeceklerle çeşitli eşyaların içinde bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yangın nedeniyle deponun üst katında bulunan bir ev duman altında kaldı. İtfaiye ekipleri, dumanla kaplanan evde birilerinin olabileceği düşüncesiyle arama yaptı. Yapılan aramada evde herhangi birilerin rastlanılmadı.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdüğü sırada deponun sahibi Yaşar E. de içeriye girerek yakınlarıyla birlikte yanan eşyaları dışarıya çıkarmaya çalıştı. Bir ara itfaiye ekiplerine de tepki gösteren Yaşar E., itfaiyenin çalışması sırasında yanan eşyaları dışarıya çıkarmayı sürdürerek yangının büyümemesi için çaba sarf etti. Yangında zarar gören plastik kasalar, karton kutular ve araç lastikleri dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ahmet Ataş-H.İbrahim Parlak