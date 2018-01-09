Diğer
Kategoriler

Konya’da depo yangını

Konya’da, meyve, sebze gibi yiyeceklerin bulunduğu depoda depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.

Konyada depo yangını

09 Ocak 2018 16:04

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı İsa Mahallesi Çarşamba Sokakta bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mülk sahibi İzzet Şanlı’nın kiraya verdiği ve Yaşar E. tarafından meyve, sebze gibi yiyeceklerle çeşitli eşyaların içinde bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yangın nedeniyle deponun üst katında bulunan bir ev duman altında kaldı. İtfaiye ekipleri, dumanla kaplanan evde birilerinin olabileceği düşüncesiyle arama yaptı. Yapılan aramada evde herhangi birilerin rastlanılmadı.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdüğü sırada deponun sahibi Yaşar E. de içeriye girerek yakınlarıyla birlikte yanan eşyaları dışarıya çıkarmaya çalıştı. Bir ara itfaiye ekiplerine de tepki gösteren Yaşar E., itfaiyenin çalışması sırasında yanan eşyaları dışarıya çıkarmayı sürdürerek yangının büyümemesi için çaba sarf etti. Yangında zarar gören plastik kasalar, karton kutular ve araç lastikleri dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Ahmet Ataş-H.İbrahim Parlak

Etiketler: depo yangını, Konya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç