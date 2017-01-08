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Konya'da dört katlı apartman sarsıntı nedeniyle boşaltıldı

Konya’da 4 katlı apartman sarsıntı yaşandığı ihbarı üzerine güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Konyada dört katlı apartman sarsıntı nedeniyle boşaltıldı

08 Ocak 2017 11:29

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi İlknur Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinin binada sarsıntı olduğunu belirterek polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istemesi üzerine kısa sürede adrese İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay sonrası apartman sakinleri güvenlik nedeniyle binadan tahliye edildi. AFAD ekipleri binada uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası sarsıntının neden meydana geldiği tespit edilemedi. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis, gece boyunca vatandaşların evlerine girmelerine izin vermedi. 

Yetkililer tarafından sarsıntının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Mustafa Beşer


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