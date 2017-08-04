Konya'da eğlence mekanlarına baskın: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Ahlak Büro ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezine çok sayıda polis ile operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Oskar’ın da katıldığı uygulamada, iş yerinde didik didik arama yapıldı. Mekanda bulunan müşteri ve çalışanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken, şüpheli görülenlerin üst araması yapıldı. Diğer yandan iş yerinde konsomatris olarak çalışan 5 kadın gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.