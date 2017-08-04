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Konya'da eğlence mekanlarına baskın: 5 gözaltı

Konya'da kent merkezinde bulunan ve gece açık olan eğlence mekanına yapılan baskında konsomatris olarak çalıştığı öğrenilen 5 kadın gözaltına alındı.

Konyada eğlence mekanlarına baskın: 5 gözaltı

04 Ağustos 2017 00:34

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Ahlak Büro ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezine çok sayıda polis ile operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Oskar’ın da katıldığı uygulamada, iş yerinde didik didik arama yapıldı. Mekanda bulunan müşteri ve çalışanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken, şüpheli görülenlerin üst araması yapıldı. Diğer yandan iş yerinde konsomatris olarak çalışan 5 kadın gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı. 

Etiketler: eğlence mekanı, Konya


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