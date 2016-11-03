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Konya'da eğlence merkezlerine 'huzur' denetimi

Konya polisi tarafından 'huzur uygulaması' kapsamında eğlence merkezlerine asayiş uygulaması gerçekleştirildi.


03 Kasım 2016 09:45

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Selçuklu ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanlarında kontrol gerçekleştirildi. 105 polisin katıldığı kontroller kapsamında 312 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusundan geçirerek üst araması yaptı. Polis ekipleri ayrıca şüpheli gördükleri 53 otomobilde aramalar yaptı.

İş yerlerinde de yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 4 kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Yetkililer asayiş uygulamalarının devam edeceğini belirtti.

Mustafa Beşer
KONYA


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