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Konya’da farla ava 2 bin 356 lira ceza

Konya'da, yasak olmasına rağmen far ışığıyla avlanma yaptığı öne sürülen 2 avcıya toplam 2 bin 356 liralık idari para cezası kesildi.

Konyada farla ava 2 bin 356 lira ceza

10 Ocak 2018 12:18

Edinilen bilgiye göre, Orman ve Su İşleri 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü'ne bağlı merkez av koruma ekipleri ile Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası görevlileri tarafından merkezKaratay ilçesinde müşterek olarak denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde, İsmil Mahallesi arazisinde yasak olmasına rağmen gece saatlerinde far ışığıyla kaçak olarak kara avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. İki avcıya, söz konusu kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle toplam 2 bin 356 liralık idari para cezası uygulandığı, ayrıca avda kullanılan araca ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi. Şahısların ruhsatsız av tüfeğinin ise jandarma görevlilerine teslim edildiği kaydedildi. 

Ali Rıza Önses

Etiketler: av, Konya

 

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