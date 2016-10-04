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Konya'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 21’i asker olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı.

Konyada FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

04 Ekim 2016 10:20

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine katılan kişileri tespit ettikten sonra harekete geçti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından polis, şafak vaktiyle birlikte farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 21'i asker 56 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 2 binbaşı, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 16 astsubayın bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Mustafa Beşer

Etiketler: fetö operasyonu, Konya


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