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Konya’da FETÖ'den toplam bin 542 kişi tutuklandı

Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 141 kişinin görevden uzaklaştırıldığını, bin 542 kişinin tutuklandığını ve 2 bin 145 kişinin de devlet memurluğundan çıkarıldığını açıkladı.

Konyada FETÖden toplam bin 542 kişi tutuklandı

29 Aralık 2016 12:18

Konya Valisi Yakup Canbolat yaptığı yazılı açıklamada, 29 Aralık 2016 tarihi itibariyle FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Vali Canbolat, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak görevden uzaklaştırılan kişi sayısı bin 141, tutuklanan kişi sayısı bin 542, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 145’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" ifadelerini kullandı. 


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