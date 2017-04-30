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Konya'da gezi dönüşü kaza: 19 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Konyada gezi dönüşü kaza: 19 yaralı

30 Nisan 2017 12:43

Kaza, Seydişehir-Beyşehir karayolu üzerindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre S. yönetimindeki 42 EC 300 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Emre S. ile minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Seydişehir ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 3 kişinin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, minibüstekilerin İstanbul'a düzenledikleri geziden Konya'nın Bozkır ilçesine döndükleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

Etiketler: kaza, Konya


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