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Konya'da glikoz yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan glikoz yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konyada glikoz yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

06 Kasım 2017 14:32

Kaza, Ereğli-Adana karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya'ya istikametine giden Cihat S. (45) yönetimindeki 01 PM 230 plakalı glikoz yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen tankerde sıkışan sürücü Cihat S., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün ayaklarının kırık olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Özcan Saraç

Etiketler: Konya

 

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