Konya'da glikoz yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Kaza, Ereğli-Adana karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya'ya istikametine giden Cihat S. (45) yönetimindeki 01 PM 230 plakalı glikoz yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen tankerde sıkışan sürücü Cihat S., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün ayaklarının kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özcan Saraç