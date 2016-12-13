Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi’ndeki Hazım Ulu Şahin İş Merkezi’ndeki HDP İl Başkanlığı’na gelen bir grup, kapısını kırarak içeri girdikleri binanın taşlarla ve sopalarla camlarını kırdı. Parti levhasını ateşe veren grup binanın içerisini talan etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis binaya giren grubu aşağı indirdi. Binanın içerisinde oluşan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri de tedbir amaçlı bekledi. Aşağıya indirilen yaklaşık 150 kişilik grup tekbirler getirerek sloganlar attı. Öfkeli kalabalık polisin uyarısıyla dağıldı. Grubun bina içerisine "Geldik yoktunuz" şeklinde yazması dikkat çekti.

Selman Ayas

