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Konya’da 'Huzur Güven' uygulaması

Konya’da çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, kentin giriş çıkışlarında araçlarda arama yapılırken, eğlence mekanları da denetlendi.

Konyada Huzur Güven uygulaması

24 Ağustos 2017 09:26

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, “Türkiye'de Huzur Güven 7” uygulaması Konya’da İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, iki aşamalı yapıldı. Uygulamanın ilk bölümü saat 20.00’da kentin giriş ve çıkışlarında başladı. Ekipler, şehrin giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden belirlenen hassas noktalarda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Saat 22.00’de uygulamanın ikinci bölümünde ise eğlence mekanları ve umumi iş yerleri denetlendi. Polis ekipleri 28 iş yerlerinde arama yaparken herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yaklaşık bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 35 araç arandı. Diğer taraftan 5 kişiye sigortasız çalışmaktan, 34 kişiye ise kimlik bulundurmamaktan bin 578 lira idari para cezası uygulandı.  

İbrahim Yetkin
 


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