Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği, "Türkiye Güven-Huzur 3" uygulamasında Konya'da açık iş yerlerine ve 9 ayrı noktada uygulama gerçekleştirildi. Yol uygulamalarında 552 araç ve bin 203 kişi kontrol edildi. 23 araca yaklaşık 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında aranan araçlarda 1 ruhsatsız silah ile 5 yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan Afganistan vatandaşı yakalandı.

Kent merkezindeki açık iş yerlerinde uygulama kapsamında 22.30 ile 01.00 arasında kontroller devam ederken, 4 ayrı bölgede 47 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada, 1 işyeri mühürlenerek kapatıldı. Uygulama kapsamında bin 603 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 6 kişi gözaltına alındı. 10 iş yerine çeşitli suçlardan 224 bin 720 lira cezai işlem uygulandı.