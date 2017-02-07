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Konya’da iki araç kundaklandı

Konya’da aynı saatlerde iki ayrı sokakta park halinde bulunan hafif ticari araç ve otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.


07 Şubat 2017 10:15

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bulunan iki ayrı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayrı sokaklarda bulunan bir firmaya ait 06 ADR 852 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Ceylanoğlu’na ait 42 DCR 53 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerilerine yanıcı madde dökülerek yakıldı. Alev alan araçları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, yapılan soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi. Sokaklarda delil arayan polis ekipleri, kundaklama olayına karışan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kundaklama olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 


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