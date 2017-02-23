Diğer
Kategoriler

Konya’da iki genç darp ettikleri yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdü

Konya’da iki genç beraber alkol aldıkları iddia edilen 64 yaşındaki yaşlı adamı darp ettikten sonra bıçaklayarak öldürdü.

Konyada iki genç darp ettikleri yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdü

23 Şubat 2017 08:23
Darp ettikleri yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdüler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Hoca Cihan Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat T.,(20) Bayram K.(22)ve Hasan Şengönül boş bir evde alkol almaya başladı. Alkol alan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Murat T. ve Bayram K.yaşlı adamı darp etti. Darp edilen Hasan Şengönül motosikletle olay yerinden kaçtı.

Şengönül'ün peşinden giden şüpheliler yaşlı adamı cadde üzerinde yakalayarak, yaklaşık 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Hasan Şengönül ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi MeramTıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaklaşık 15 yerinden bıçaklanan Hasan Şengönül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayın şüphelileri, Murat T. ve Bayram K.’yı ise gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Etiketler: darp, Konya, yaşlı adam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!