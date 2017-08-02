Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Y. idaresindeki 27 VZ 023 otomobil ile Havva E. idaresindeki 42 M 7270 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 27 VZ 023 plakalı araçta bulunan Cevahir Y. (41), Muhammed Ümit Y. (20), Rümeysa Y. (14), Büşra Y. (19) ve iki aylık İ.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül