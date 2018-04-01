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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konyada iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

01 Nisan 2018 10:51

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Kulu Devlet Hastanesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurten K. idaresindeki 55 BCH 08 plakalı otomobil, Adalet B. idaresindeki 42 DNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 55 BCH 08 plakalı otomobil, yaya alt geçidi üzerinde bulunan beton bariyerleri parçaladıktan sonra alt geçit girişine düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücü Nurten K. yolculardan Özlem Y. (39), Ayça Rukiye K. (25), Güllü E. (74), D.B.Y. (5) ile 42 DNG 65 plakalı otomobilde bulunan Aydanur İ. (39) ve Esma B. (19) yaralandı. Kazada araçlarda bulunan yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansın gelmesi beklendi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ömer Keleş

Etiketler: kaza, Konya

 

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