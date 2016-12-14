Kaza, Konya-Afyonkarihasar karayolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Tutar yönetimindeki 01 R 6339 plakalı tır, Ilgın ilçesinden Konya yönüne seyir halinde olan Hasan T. idaresindeki 42 EB 422 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, tır şoförü Yaşar Tutar olay yerinde hayatını kaybederken, diğer tırın şoförü Hasan T., yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden tır şoförü Yaşar Tutar’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Rıza Önses

KONYA