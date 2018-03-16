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Konya’da inşaat duvarı çöktü: 3 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, besihane inşaatının duvarının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Konyada inşaat duvarı çöktü: 3 ölü, 1 yaralı

16 Mart 2018 08:45

Olay, akşam saatlerinde Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ş.’ye ait besihane inşaatında 4 kişinin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İnşaat duvarında çökme olduğunu fark edenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayda yaralanan Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk, Latif Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

İbrahim Yetkin

Etiketler: inşaat duvarı, Konya

 

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