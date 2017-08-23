Konya'da İtalyan turistler kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolunun 30. kilometresindeki Hüyük yol ayrımı Budak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Monia Balkova (39) idaresindeki 34 SZ 4984 plakalı kiralık otomobil, Beyşehir’den Isparta istikametine seyir halinde iken Belya Hızır Tiryaki yönetimindeki 07 LTU 78 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İtalyan turistlerin içinde bulunduğu otomobil refüje çıktıktan sonra takla attı. Devrilen otomobilin sürücüsü Monia Balkova ile araçta bulunan Metteo Brechrossa (43) yaralandı. Yaralı turistler olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Belya Hızır Tiryaki, Hüyük’ten Antalya istikametine gitmekte olduğunu belirterek, “Ben Hüyük tarafından geliyordum, aracı fark etmedim. Aracı fark ettiğimde de frene bastım ama o da hızlı olduğundan duramadı. Bana vurdu, vurunca da refüje vurup oradan da takla attı” dedi.

Kaza sebebiyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Rıza Önses