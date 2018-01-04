Diğer
Kategoriler

Konya'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konyada kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

04 Ocak 2018 17:04

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında iki yıl öncesine dayanan husumet bulunan Abdil A. (44) ile Hasan Çakıl (53) çarşıda bulunan kahvehanede karşılaştı. Tartışmaya başlayan taraflardan Abdil A. üzerindeki tabancayı çekerek Hasan Çakıl'a 4 el ateş etti. Mermilerden 2'si Hasan Çakıl'a isabet ederken mermilerden bir tanesi de kahvehanede bulunan olayla ilgili bulunmayan Abdullah Y.'nin (36) eline isabet etti.

Hasan Çakıl olay yerinde hayatını kaybederken, elinden yaralanan Abdullah Y. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Cinayet zanlısı Abdil A.'nın olay yerinde kullandığı tabancayla polise teslim olduğu öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemelerin ardından Hasan Çakıl'ın cansız bedeni Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna Kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haydar Seçkin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç